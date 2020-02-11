El bakımında nelere dikkat etmeliyiz? | Video
Dermatoloji Uzmanı Dr. Saliha Kırbaş” El bakımında nelere dikkat etmeliyiz? Konusu hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı. El bölgesi dış ortama çok fazla maruz kaldığı için yaşlanma sürecinden en çok etkilenen ve bakımı en çok ihmal edilen bölgeler arasındadır. El bakımında koruyucu tedbirler alınmalıdır. Güneşe maruz kalan eller leke oluşumuna yatkındır. Nemlendirici gibi kozmetik uygulamaların sıkça uygulanması, güneş koruyucuların el içinde kullanılması önemlidir.
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