Erkek infertilitesinin sebepleri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır? | Video

Üroloji ve Androloji Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş “Erkek infertilitesinin sebepleri ve tedavisi hakkında “bilgileri aktardı. Erkeklerde infertilitenin sebeplerine baktığımız zaman pek çok sebep yer almaktadır. Beslenme alışkanlıkları, medikal hastalıklar, kullanılan ilaçlar gibi pek çok sebep infertiliteye yol açmaktadır. Tedavisi 2 grup altında incelenmektedir. İlaç tedavileri ve cerrahi tedaviler bunlara örnektir.