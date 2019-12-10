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Fransa'da şifa arayan hastalar artık Türkiye'yi tercih ediyor

10.12.2019 | 18:11

Cibuti’de kavga sırasında merdivenden düşerek beli incinen DJGadid Omar Boulhan, Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi edildi. Boulhan, “Önceden tedavi için Fransa'ya gidiyorduk. Şimdi ise Türkiye’yi tercih ediyoruz” dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde verilen kaliteli sağlık hizmeti ülke sınırlarını aştı. 100 yatak yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesi, 120 yatak psikiyatri hastanesi, 480 yataklı genel hastane, 18 yataklı yanık merkez kütle, 277 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi, 412 yataklı kalp ve damar hastanesi 200 yataklı fizik ve rehabilitasyon hastanesi, 248 yataklı yoğun bakım odası, 43 ameliyathanesi bulunan Kayseri Şehir Hastanesi, verdiği kaliteli sağlık hizmeti ile yabancı hastaların da şifa aradığı bir yer oldu.

Cibuti'de yaşanan bir kavga sonrasında merdivenden düşen ve yürüme zorluğu çeken 38 yaşındaki DJGadid Omar Boulhan, yaptığı araştırmalar sonrasında sağlık turizmi çerçevesinde Kayseri'de tedavi olmaya karar verdi. Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin yönlendirmesi ile tedavi için Kayseri Şehir Hastanesi'ni seçen DJGadid Omar Boulhan, "Cibuti'de bir kavga sırasında merdivenden düştüm. Belim de ciddi bir ağrı oluştu, yürüyemiyordum. Cibuti'de sağlık turizmi kapsamında farklı ülkelere gidip tedavi görülebiliyor. Ben de sağlık turizmi kapsamında tedavi olmaya karar verdim. Önceden tedavi için Fransa'ya gidiyorduk. Şimdi ise Türkiye'yi tercih ediyoruz. Türkiye ile iletişime geçtiğimizde ise Kayseri'de donanımlı güzel bir sağlık kompleksi bulunduğunu ve doktorların çok iyi olduğunu söylediler. Ben de Kayseri'ye gelmeye karar verdim. Beni havaalanında karşılayarak hastaneye kadar eşlik ettiler. Her şeyden çok memnun kaldım. Cibuti'de ağrılarımdan dolayı çok sıkıntı yaşamıştım. Şu an ise çok iyiyim. Doktorlarımdan, hemşirelerinden ve sağlık turizm ekibinden çok memnun kaldım. Her şey yolunda gitti. Taburcu olduktan sonra ülkeme sağlıklı bir şekilde döneceğim" dedi.

Hasta ve operasyon hakkında bilgi veren Uz. Dr. Cengiz Çavumirza ise "Cibuti'den gelen hastamız 2 ay önce düşerek bel omurlarının bir tanesini kırmış. Yürüme güçlüğü ile bize başvurdu. Tetkiklerini yaptıktan sonra omurgasında kırığa bağlı kifoz dediğimiz ciddi bir eğrilik tespit ettik. Hastamızı opere ettik. Ameliyat süreci başarılı bir şekilde tamamlandı. Son kontrollerini yaptık. Şu an durumu gayet iyi, kendisini taburcu ederek ülkesine yolcu edeceğiz" diye konuştu.

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