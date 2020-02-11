İnsülin direnci olan çocuklar nasıl beslenmelidir? | Video

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları & Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Boyraz “İnsülin direnci olan çocuklar nasıl beslenmeli, nelere dikkat etmeli ; Konusu hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı. Çocuklarda insülin direnci obezite ile bağlantılıdır. İnsülin direnci tespit edilen çocuk protein ağırlıklı beslenmeli, basit şekerden, karbonhidrattan face food gibi gıdalardan uzak durmalıdır. Hayatına hareketi dahil etmeli, koşu, tenis, yürüyüş ve yüzme gibi sporlara yönlendirilmelidir. Egzersiz ve sağlıklı beslenmede insülin direnci olan çocuğa tavsiye edilmektedir.