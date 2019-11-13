İşte hızlı kilo verme diyetleri ve hızla kilo verirken yapılan o çok önemli hatalar...
Hareketsiz yaşam ve sağlıksız gıdalar hızla kilo alınmasına ve obeziteye yol açıyor! Peki hızla kilo almak kadar hızla kilo vermekte mümkün mü? İşte hızlı kilo verme diyetleri ve hızlı kilo verme diyetlerinde yapılan ciddi sağlık sorunlarına yol açan hatalar...
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