Kadınların hayatını etkileyen idrar kaçırma, rahim sarkması gibi problemler nasıl tedavi edilir?

Prof. Dr. Doktor Fatih Şendağ, kadınlarda; idrar kaçırma, rahim sarkması gibi problemler hakkında bilgi verdi. Hafif derecede sarkmalar genellikle herhangi bir belirti göstermemektedir. Ancak sarkmanın şiddeti arttıkça belirti sayısında da artmalar meydana gelmektedir. Orta dereceli sarkmalarda genellikle sırt ve alt karın bölgesine ağrı meydana gelmektedir. Bu belirtiler uzun süreli ayakta kalmalarda daha da artmaktadır. Ayrıca cinsel ilişki esnasında şiddetli ağrı da rahim sarkması belirtileri artmaktadır. İleri derecede sarkmalar da ise rahim dışarıdan gözle görülebilir seviyeye gelmektedir. Vajinada büyük bir kitle varmış hissi ortaya çıkmaktadır. Sarkmanın ileri safhalarında öksürürken, hapşırırken, gülerken ya da merdiven çıkarken idrar kaçırmalar görülebilmektedir. Ayrıca küçük ya da büyük tuvalete çıkarken zorlanmalar, yapamama da görülebilmektedir.