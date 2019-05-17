Kanserli ben nasıl anlaşılır? Benlerin şekli ve rengi ipucu veriyor

Hemen hemen herkes bulunan ve çoğunun zararsız olduğu benlerin bazıları cilt kanserine dönüşebiliyor. Her yıl dünyada 132 bin kişiye melonom kanseri teşhisi koyuluyor. Bu kanser özellikle insan vücudundaki benlerden kaynaklanıyor.

Hangi benler tehlike sinyali veriyor?

Renkte koyulaşma, şeklinde bozulma, tek benin renginde değişiklik (bir kısmı koyu bir kısmı açık renk), simetrisinde bozulma, kenarlarında düzenlik gibi belirtilerin olduğu benler vakit kaybetmeden Dermatoloji uzmanına gidilmesi gerekiyor.

Ben alındığında kansere dönüşür mü?

Halk arasında yanlış bilinen yanlışlardan biri olan 'bene bıçak değdi kansere döndü' anlayışı hastaları yanlış yönlendiriyor. Uzmanlar benlerin alındıktan sonra kansere dönme riskinin bulunmadığını belirtirken benlerden korunmak için ise güneşten koruyucu kremlerin kullanılması ve açık renkli giysiler, şapkalar ve güneş gözlüklerinin kullanılmasını tavsiye ediyor. En önemli güneşten korunma yöntemi ise öğlen saatleri 11:00-16:00 arasında dışarı çıkmamanın olduğunu belirtiyor.