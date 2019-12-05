Kişiye özel bıçaksız lazer cerrahisi

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler son teknoloji lazer tedavisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu: “Türkiye olarak bu lazer tedavisinde öncü ülkeler arasında yer alıyoruz. 3. Jenerasyon lazerler sayesinde kornea tabakasının yapısını bozmadan tedavi olmak mümkün hale geldi. Bu yüzden yurt dışından çok fazla talep var. Miyop numarası 5 olan bir hastanın numarasını 0’a kadar indirebiliyoruz. Tekrar oluşma olasılığı yok. Tedavi 2 gün sürüyor. Lazer sonrası dönemi de rahat geçiyor bu tedavi sayesinde.”