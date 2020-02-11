Kol altı ve kasık bölgesi kararmaları nasıl tedavi edilir? | Video

Dermatoloji Uzmanı Dr. Saliha Kırbaş” Kol altı ve kasık bölgesi kararmaları nasıl tedavi edilir? Konusu hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı. Kol altı ve kasık bölgesinde eşlik eden bakteriyel enfeksiyonlar kol altı ve kasık bölgesi kararmalarının önemli sebeplerindendir. Bu bölgelerin sorunsalları ayrı ayrı değerlendirilmeli ve buna uygun tedaviler uygulanmalıdır. Kol altı kararmalarında etkin tedavi yöntemlerden biri lazer epilasyon uygulamalarıdır. Tercih edilen diğer yöntemler arasında karbon peeling gibi, leke açıcı lazer, mezoterapi gibi uygulamalar tercih edilmektedir. Mikroskobik incelemeler wood ışığı muayeneleri ile bu hastalıkların ayrımları yapılabilmekte ve buna özel krem ya da hap tedavileri ile bu hastalıklar tedavi edilebilmektedir.