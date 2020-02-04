Koronavirüsten nasıl korunuruz? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika flaş koronavirüs açıklaması
Sağlık Bakanlığı koronavirüs hakkında son dakika flaş açıklamada bulundu... Ölümcül koronavirüs salgınında korunma yolları açıklandı! Sağlık Bakanlığı koronavirüs açıklamasında; Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkelerin, yeni koronavirüs için de geçerli olduğunu belirtti. Virüsün henüz geliştirilmiş bir aşısı bulunmadığı, bulaşma şekli ile kuluçka süresinin net olarak bilinmediği, 2-14 gün arasında olduğunun düşünüldüğü kaydedildi. Bu virüslerin yüzeylerde canlı kalabilme şansları çok düşük olduğu için paket veya kargo ile bulaşma olasılığının beklenmediği vurgulandı.
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