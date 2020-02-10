Mide botoksu nedir? Obeziteden kurtulma yolları neler? Mide botoksu zayıflatır mı?

Obezitenin giderek arttığı son zamanlarda zayıflamak için kullanılan yöntemlerden biri de mide botoksu! Mide botoksu nasıl uygulanır? Mide botoksu zayıflatır mı? Mide botoksu ne kadar zayıflatır? Doç Dr. Hüseyin Kadıoğlu, mide botoksu, obezite ve kilo hakkında flaş açıklamalarda bulundu.