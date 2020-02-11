Mikro TESE yöntemi nedir? | Video
Üroloji ve Androloji Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş “Mikro TESE yöntemi nedir?” ile ilgili tüm bilinenleri sizler için anlattı. Azospermi hastalarında sperm hiç bulunmadığı durumlarda mikro TESE önemli tedavi seçeneklerinden biridir. Testisler açılmakta ve içlerimde sperm aranmaktadır. Bu işleme mikro TESE ismi verilmektedir. Bu yöntem konvansiyonel olarak çok daha önceden çıplak gözle yapılmakta iken, son dönemde giderek mikroskobik olarak da yapıldığı için Mikro TESE ismiyle anılmaktadır.
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