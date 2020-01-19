Normal doğum mu sezaryen doğum mu tercih edilmeli? Sezaryen doğum zararlı mı?
Günümüzde giderek artan sezaryen doğum sağlıklı mı? Anne sağlığı için sezaryen doğum mu yoksa normal doğum mu daha avantajlı? Anneler neden sezaryen doğumu tercih ediyor? İşte normal doğumun avantajları, anne ve çocuk sağlığı için önemi...
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