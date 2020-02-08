O tip kanser vakaları neden arttı? Prof. Dr. Erdem Akbal'dan flaş kanser açıklaması "1975’den sonra..."

Sindirim sistemi kanserlerinin görülme yaşları son yıllarda 20’li yaşlara kadar düştü. Erken evredeki kanserlerin ise ameliyatsız tedavileri gündeme geldi. Memorial Bahçelievler Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erdem Akbal A Haber’e konuya ilişkin bilgilerini aktardı. Akbal, ülkemizde en çok rastlanan kanserlerin kalın bağırsak ve mide kanserleri olduğunu belirtti.

"KALIN BAĞIRSAK KANSERİNDE UYGULANAN YENİ YÖNTEM ERKEN TEŞHİSTE ÇOK BAŞARI SAĞLIYOR"

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erdem Akbal: "1975 yılından sonra doğan kişilerin sindirim sistemi kanserine yatkınlığının giderek arttığını görüyoruz bu yüzden genç yaşlarda gözükmeye başladı. Bizlerin endoskopik tedavileri uygulayabilmemiz için kanseri erken evrede teşhis etmemiz gerekiyor. Bunun için de tarama programlarına kişilerin mutlaka dahil edilmesi gerekir. Birkaç yıl önceye kadar kalın bağırsak kanserlerini 50 yaştan itibaren tarama yapmaya başlıyorduk fakat son yıllarda tüm uluslararası kılavuzlarda dahil yaşı 45'e çekti. Hiç bir şikayeti olmayan kişilere dahil kalın bağırsak taramasını öneriyoruz. Hasta bize geldiği zaman tümörleri erken aşamada saptayabilirsek o zaman endoskopik submukozal diseksiyon yöntemini başarı ile uygulayabiliyoruz. Bu yöntemin avantajı çok kısa sürede işlemin gerçekleşmiş ve başarı oranının yüksek olmasıdır." şeklinde anlattı.

İşlemin riskinin az olduğunu belirten Akbal: "Her tıbbi uygulamanın getirmiş olduğu minimal riskler vardır. Ancak faydası çok yüksekse işlemin zararları anlatarak işlemi yapmamız gerekir."dedi.