Web TV Sağlık Onkolog Doç. Dr. Yavuz Dizdar'dan flaş kanser açıklaması!

Onkolog Doç. Dr. Yavuz Dizdar'dan flaş kanser açıklaması!

Onkolog Doç. Dr. Yavuz Dizdar'dan flaş kanser açıklaması!
04.02.2020 | 13:42

Her yıl dünyadan milyonlarca kişinin hayatını etkileyen kansere farkındalık yaratmak için bugün Dünya Kanser Günü olarak kutlanıyor. Onkolog Doç. Dr. Yavuz Dizdar kanserle yaşamı ve mücadeleyi A Haber’e anlattı. Dizdar: “Erken tanı bile olsa biz tedaviyi aynı şekilde uyguluyoruz. Kanser tedavilerinde radyoterapinin teknolojisi gelişiyor ancak kullanılan radyasyonda bir değişiklik yoktur.” dedi.

"EN ÖNEMLİ NOKTA BESLENME"

Onkolog Doç. Dr. Yavuz Dizdar: " Kanser noktasında gelişmeler elbette var. Ancak örneğin kanser aşısı gibi bir durum yakın zamanda görülmüyor çünkü tümör değişkendir. Bizim aşılardaki ana sorunumuz hedeflediğimiz ne ise onun sabit kalmamasıdır. Kanser de değişken olduğu için aşı geliştirme ihtimalimiz zayıflıyor." ifadelerinde bulundu.

Zararlı alışkanlıklar, fazla kilo ve hareketsiz yaşamın insan sağlığına zararlı olduğunu belirten Dizdar: "Bizim esas üzerimize düşen yükümlülük hastalığın ortaya çıkmasını engellemektir. Bu yüzden devamlı olarak beslenmeye dikkat çekiyoruz. Beslenme alanında önerilerimiz yoğurdu evde yapma, hızlı üretilmiş beyaz etlerden uzak durma gibi tavsiyelerdir. Bunlar yalnızca kanserle ilişkili değil insanın dokusunu bozan kalıntıları bünyesinde barındırmaktadır bu yüzden dikkatli beslenmeye önemle vurgu yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Onkolog Doç. Dr. Yavuz Dizdar'dan flaş kanser açıklaması! 05:34
Onkolog Doç. Dr. Yavuz Dizdar'dan flaş kanser açıklaması! 04.02.2020 | 13:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs açıklaması Ülkemizde hastalık görülmemiştir 06:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs açıklaması "Ülkemizde hastalık görülmemiştir" 02.02.2020 | 16:17
Zatürre sanılan küçük çocuğun akciğerinden çıkan şey şaşkına çevirdi | Video 06:41
Zatürre sanılan küçük çocuğun akciğerinden çıkan şey şaşkına çevirdi | Video 02.02.2020 | 12:33
Dr. Meltem Özen Korona virüsünden korkmaya gerek yok 04:05
Dr. Meltem Özen "Korona virüsünden korkmaya gerek yok" 31.01.2020 | 15:36
Doç. Dr. Yavuz Dizdar Ölümler virüsten kaynaklanmıyor,başka bir hastalıkla ya da yaş faktörüyle ilgili 09:04
Doç. Dr. Yavuz Dizdar "Ölümler virüsten kaynaklanmıyor,başka bir hastalıkla ya da yaş faktörüyle ilgili" 31.01.2020 | 12:48
Son dakika... İşte güncel ölümcül 'Koronavirüs'ün yayıldığı ülkeler | Video 01:29
Son dakika... İşte güncel ölümcül 'Koronavirüs'ün yayıldığı ülkeler | Video 31.01.2020 | 10:11
Sağlık Bakanı Koca'dan Coronavirüs açıklaması 21:14
Sağlık Bakanı Koca'dan Coronavirüs açıklaması 31.01.2020 | 10:44
Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması Türkiye'de koronavirüs tanısı alan herhangi bir hastamız olmadı |Video 04:30
Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması "Türkiye'de koronavirüs tanısı alan herhangi bir hastamız olmadı" |Video 31.01.2020 | 10:32
Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır? Corona virüs belirtileri neler ve tedavisi var mı? Kaç kişiyi etkiledi? | Video 03:20
Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır? Corona virüs belirtileri neler ve tedavisi var mı? Kaç kişiyi etkiledi? | Video 30.01.2020 | 23:52
Türk bilim insanlarından ölümcül virüsü anında tespit eden buluş! 03:59
Türk bilim insanlarından ölümcül virüsü anında tespit eden buluş! 29.01.2020 | 15:09
Çin'deki ölümcül 'Coronavirüs' nasıl bulaşıyor? Belirtileri neler? 03:06
Çin'deki ölümcül 'Coronavirüs' nasıl bulaşıyor? Belirtileri neler? 29.01.2020 | 09:40
Korona virüsü nasıl bulaşıyor? Sağlık Bakanlığı'ndan Korona virüsüne karşı şifreli... 04:17
Korona virüsü nasıl bulaşıyor? Sağlık Bakanlığı'ndan Korona virüsüne karşı şifreli... 28.01.2020 | 11:29
Teksas Üniversitesi'nden Prof. Dr. Benjamin Neuman'dan Çindeki ölümcül korona virüsü hakkında açıklama 04:27
Teksas Üniversitesi'nden Prof. Dr. Benjamin Neuman'dan Çindeki ölümcül korona virüsü hakkında açıklama 28.01.2020 | 11:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Korona virüsü açıklaması! 20:49
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Korona virüsü açıklaması! 24.01.2020 | 14:27
Çin'deki ölümcül Corona virüsünün kaynağı Çin yemekleri mi? İşte Ölümcül Corona Çin virüsünün kaynağı.. 05:07
Çin'deki ölümcül Corona virüsünün kaynağı Çin yemekleri mi? İşte Ölümcül Corona Çin virüsünün kaynağı.. 24.01.2020 | 14:16
Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi'nden ölümcül Corona virüsü açıklaması! 03:15
Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi'nden ölümcül Corona virüsü açıklaması! 24.01.2020 | 11:14
İstanbul Havalimanı'nda ölümcül 'Corona' virüsü nedeniyle termal kameralar kuruldu 02:02
İstanbul Havalimanı'nda ölümcül 'Corona' virüsü nedeniyle termal kameralar kuruldu 24.01.2020 | 09:20
Çin'deki ölümcül Corona virüsü dünyaya yayılıyor! 04:46
Çin'deki ölümcül Corona virüsü dünyaya yayılıyor! 24.01.2020 | 09:14
Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Korona virüsü nasıl bulaşır, öldürücü mü? Hangi ülkelerde var? 02:21
Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Korona virüsü nasıl bulaşır, öldürücü mü? Hangi ülkelerde var? 23.01.2020 | 20:24
Ticaret Bakanlığı’ndan vatandaşlara deterjan uyarısı... O ürünlerden uzak durun! 04:08
Ticaret Bakanlığı’ndan vatandaşlara deterjan uyarısı... O ürünlerden uzak durun! 23.01.2020 | 15:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN