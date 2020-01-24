Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Korona virüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüsü hakkında açıklama yaptı. Bakan Fahrettin Koca, gözetim altındaki Çinli hastanın durumuyla ilgili "36 saat gözlem altına aldık. Çin'e özel ambulansla gönderdik." dedi. Önlemlerin ciddiyetle alındığını belirten Bakan Koca: " Havalimanları başta olmak üzere tüm hazırlıklarımızı yaptık. Paniğe kapılacak bir durum yok."