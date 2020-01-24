Web TV Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Korona virüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Korona virüsü açıklaması!

24.01.2020 | 14:27

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüsü hakkında açıklama yaptı. Bakan Fahrettin Koca, gözetim altındaki Çinli hastanın durumuyla ilgili "36 saat gözlem altına aldık. Çin'e özel ambulansla gönderdik." dedi. Önlemlerin ciddiyetle alındığını belirten Bakan Koca: " Havalimanları başta olmak üzere tüm hazırlıklarımızı yaptık. Paniğe kapılacak bir durum yok."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Korona virüsü açıklaması! 20:49
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Korona virüsü açıklaması! 24.01.2020 | 14:27
Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi'nden ölümcül Corona virüsü açıklaması! 03:15
Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi'nden ölümcül Corona virüsü açıklaması! 24.01.2020 | 11:14
İstanbul Havalimanı'nda ölümcül 'Corona' virüsü nedeniyle termal kameralar kuruldu 02:02
İstanbul Havalimanı'nda ölümcül 'Corona' virüsü nedeniyle termal kameralar kuruldu 24.01.2020 | 09:20
Çin'deki ölümcül Corona virüsü dünyaya yayılıyor! 04:46
Çin'deki ölümcül Corona virüsü dünyaya yayılıyor! 24.01.2020 | 09:14
Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Korona virüsü nasıl bulaşır, öldürücü mü? Hangi ülkelerde var? 02:21
Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Korona virüsü nasıl bulaşır, öldürücü mü? Hangi ülkelerde var? 23.01.2020 | 20:24
Ticaret Bakanlığı’ndan vatandaşlara deterjan uyarısı... O ürünlerden uzak durun! 04:08
Ticaret Bakanlığı’ndan vatandaşlara deterjan uyarısı... O ürünlerden uzak durun! 23.01.2020 | 15:16
Çocuklara oyuncak alırken nelere dikkat edilmeli? Çocuklara oyuncak seçimi nasıl olmalı? 03:06
Çocuklara oyuncak alırken nelere dikkat edilmeli? Çocuklara oyuncak seçimi nasıl olmalı? 23.01.2020 | 12:49
Sağlık Bakanlığı’ndan trans yağ teklifi 03:49
Sağlık Bakanlığı’ndan trans yağ teklifi 22.01.2020 | 16:24
Çin’deki 'Corana virüsü' Türkiye’ye gelebilir mi? 03:56
Çin’deki 'Corana virüsü' Türkiye’ye gelebilir mi? 22.01.2020 | 15:16
Onkolog Dr. Yavuz Dizdar, İngiliz bilim adamlarının yeni kanser buluşunu değerlendirdi 05:57
Onkolog Dr. Yavuz Dizdar, İngiliz bilim adamlarının yeni kanser buluşunu değerlendirdi 22.01.2020 | 12:27
Sağlık Bakanı Koca: Şu an Türkiye için herhangi bir koronavirüsü riski söz konusu değil 21:13
Sağlık Bakanı Koca: Şu an Türkiye için herhangi bir koronavirüsü riski söz konusu değil 22.01.2020 | 11:37
Dünyayı tehdit eden gizemli virüs: Corona Virüsü 05:35
Dünyayı tehdit eden gizemli virüs: Corona Virüsü 22.01.2020 | 10:19
Aşı reddi ile hastalıklarda artış görüldü 05:51
Aşı reddi ile hastalıklarda artış görüldü 21.01.2020 | 15:00
Yoğurt hangi hastalıklardan koruyor? 04:13
Yoğurt hangi hastalıklardan koruyor? 21.01.2020 | 13:02
Normal doğum mu sezaryen doğum mu tercih edilmeli? Sezaryen doğum zararlı mı? 03:34
Normal doğum mu sezaryen doğum mu tercih edilmeli? Sezaryen doğum zararlı mı? 19.01.2020 | 15:00
Gıda Mühendisi Aysun Sağlam: “Tüketiciler ambalajlı ürünlerin içeriğini okumalı” 02:21
Gıda Mühendisi Aysun Sağlam: “Tüketiciler ambalajlı ürünlerin içeriğini okumalı” 18.01.2020 | 14:49
Sarı nokta hastalığı nedir? Uzman Doktor Özer Kavalcıoğlu anlattı 04:31
Sarı nokta hastalığı nedir? Uzman Doktor Özer Kavalcıoğlu anlattı 18.01.2020 | 14:49
Dr. Ender Saraç, kahvaltı flaş açıklaması Kahvaltıyı doğru ve bilinçli yapmak en önemli kısım 07:12
Dr. Ender Saraç, kahvaltı flaş açıklaması "Kahvaltıyı doğru ve bilinçli yapmak en önemli kısım" 16.01.2020 | 17:36
Endoskopik işlemler ölüme yol açar mı? 01:26
Endoskopik işlemler ölüme yol açar mı? 16.01.2020 | 09:27
Sağlık Bakanlığı'ndan H1N1 virüsü açıklaması 02:13
Sağlık Bakanlığı'ndan H1N1 virüsü açıklaması 15.01.2020 | 17:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN