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Soğuk algınlığında peynirden uzak durun! Mayalı yiyecekler iyileşme sürecini uzatıyor

12.12.2019 | 10:02

Histamini arttıran besinler nelerdir? Hastalıklardan korunmak için tüketilmesi gereken besinleri biliyoruz. Fakat soğuk algınlığı döneminde hangi besinlerden uzak durmamız gerektiğini bilmiyoruz. Eski peynir, çikolata gibi besinlerin iyileşmeyi yavaşlattığını belirten Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, soğuk algınlığında hangi besinlerden uzak durulması gerektiğini sıraladı. İşte iyileşmeyi yavaşlatan besinler…

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