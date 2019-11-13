Süleyman Soylu "DEAŞ'lı Teröristlerin İadesi Hakkında Konuştu / A Haber
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında DEAŞ’lı teröristlerin iadesi ile ilgili yaptığı açıklamasında ‘DEAŞ’ın yine çok önemli bir adamını yakın bir zamanda Suriye’de ele geçirdik’’ dedi. FETÖ ile mücadele ile ilgili de konuşan Soylu "önümüzdeki günlerde çok önemli bir operasyona giriyoruz" ifadelerini kullandı.
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