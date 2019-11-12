Tabildotta kaliteye dikkat!
Gıda sektörü çalışanları tabildotta verilen yemeklerin denetimi konusunda yetkililerden yardım istedi. Bir tabak yemeğin fiyatı ne kadar olmalıdır? Kaliteli yemek nasıl anlaşılır? İşte bütün soruların cevapları...
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