Tüm testler normal ancak çocuk sahibi olamıyorum neden?

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Şimşek, doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftler için merak edilen tüm soruları yanıtladı. Hem kadınlarda hem erkeklerde doğurganlığın azaldığı yıllardayız. Artık insanlar çocuk sahibi olmak için zorlu koşullarla mücadele ediyor. Bunun nedeni; kadınlarda yumurta kalite ve sayısının düşmesi, evlilik yaşının geç olması, erkeklerde sperm değerlerinin bozulmasıdır...