Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tamer Gültekin, “Tüp bebek tedavisi nedir?” sorusuna ayrıntılarıyla cevap verdi. Tüp bebek tedavisi 1978’den itibaren uygulanan, özellikle infertil vakalarda uygulanan üremeye yardımcı bir tedavi yöntemidir. İşlem, laboratuvar ortamında erkekten alınan spermle kadından alınan yumurtanın birleştirilmesidir. Bu işlemden sonra oluşan embriyo rahim içine yerleştirilmektedir.