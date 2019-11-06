Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tamer Gültekin, “Tüp bebek tedavisine ne zaman başvurulmalıdır?” sorusunu merak edilen tüm yönleriyle cevapladı. Kısırlık söz konusu olduğunda tüp bebek tedavisine hemen başlanmamaktadır. Öncelikle hastanın buna uygun olup olmaması ve önceki tedavilerinde neler yapıldığı ve nasıl sonuçlar aldığı önemlidir.