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Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez uzun süre açlık diyetlerine isyan etti

07.01.2020 | 10:17

Atv'de yayınlanan ve en çok izlenen haber programlarından Nihan Günay'ın sunduğu Kahvaltı Haberleri'nde günün konuğu Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, uzun süre açlık diyetleri yapılmasına tepki göstererek diyette doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi. Dönmez: "Bizim metabolizmamız günde 3 öğüne ayarlı" dedi.

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