Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 137. Bölüm'de herkes intikam sırasında! Tıkla tek parça hemen izle

Herkesin intikam almak için sıraya girdiği Zeki nihayet yakalanmıştır. Zeki'ye gereken cezayı vermek ise en çok Haşmet'in hakkıdır; fakat yakalandığı gibi öldürülmemesi büyük hata olacaktır. Düşmanını, yüreği soğuyana kadar öldürmemeye niyet eden Haşmet, bu hatası yüzünden hem Zeki'den hem de canından olmakla burun burunadır. Ağabeylerinin vurulmasıyla bir darbe daha alan Façalılar, yıkılmamak için büyük çaba sarf ederler. Ünal Kaplan, bir hain olduğu artık kesinleşmiş olan Akif'in, derhal yakalanması için Altan ile görüşme yapar. Akif de ona ve ekibine başlatılacak operasyonun farkındadır ve kaçış planlarını başlatır. Duygularını kullanan bu adamdan hesap sormak isteyen Esra'nın korkusuz tavırları, bir ölüm kalım savaşının içine girmesine neden olacaktır. Esra'nın hayatıyla oyun oynadıklarını düşünen Çakırbeyliler, bu savaştan kendilerini sorumlu tutacaklardır. Esra'yı ölüme terk edip kaçan Akif ise artık kandırabileceği tek kişinin, Serpil'in yanında soluğu alır. Serpil, Özlem eve geldiğinde gerçek yüzünü gösteren Akif'in oyununu fark ettiğinde her şey için çok geç olacaktır. Akif için kaçış bileti olan Alparslan, kurtulması zor bir tuzağın içine doğru sürüklenecektir.