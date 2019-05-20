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Hercai 9. Bölüm tamamı tek parça tıkla izle

Hercai 9. Bölüm'de Miran Reyyan'ı Melike'nin köyünde de buldu! Reyyan'ın gidişiyle yıkılan Azat pes edecek mi? Hercai 9. Bölüm yayınlandı. Reyyan yoksa Miran da yok!

Reyyan yaşadıklarından uzaklaşabilmek ve doğru kararı verebilmek için Melike'nin köyüne gider ama Miran, Reyyan'ı orada da bulur. İkili bir kere daha hesaplaşırken Miran, Reyyan'ı yeniden kendisine güvenmesi için ikna etmeye çalışmaktadır. Reyyan'ın gidişiyle yıkılan Azat'ın hemen pes etmeye niyeti yoktur. Reyyan'ın söylediklerini kabul edemeyen ve kendi kulaklarımla duymadan inanmam diyen Azat harekete geçer. Diğer yandan düşmanla iş çevirirken babasına yakalanan Yaren'i büyük bir sürpriz beklemektedir. Kızının yaptıklarını öğrenen ve daha fazla sabrı kalmayan Cihan gemileri yakmaya karar verir.

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Hercai 9. Bölüm tamamı tek parça tıkla izle
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