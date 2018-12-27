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Sen Anlat Karadeniz 36. Son bölümü tamamı tek parça yayınlandı – Sen Anlat Karadeniz izle

Kadınlar pes mi ediyor? Türkiye’de televizyon ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz  36. son bölümü ile atv’de seyirci ile buluştu. İzleyenleri ekranlara kilitleyen Sen Anlat Karadeniz son bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı. İşte reyting rekortmeni dizi Sen Anlat Karadeniz 36. son bölüm tamamı tek parça…

Mercan, Vedat yerine Berrak'ı asmak üzereyken Tahir yetişir. Berrak'ı kurtaran Tahir, Nefes'in ondan gizli yaptıklarını öğrenince Nefes'ten hesap sorar. Vedat'ın elinde delil olmadığını düşünen kadınlar yıkılmayıp tüm güçleriyle işe sarılırken, Vedat harekete geçer. Kadınlar polisleri kapıda görünce ne yapacak? Tutuklu yargılanmalarına karar verilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilirken hepsi kendini suçluyor. Bu savaşı gerçekten Vedat mı kazandı, yoksa her şey yeni mi başlıyor?

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Sen Anlat Karadeniz 36. Son bölümü tamamı tek parça yayınlandı – Sen Anlat Karadeniz izle
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