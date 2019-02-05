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Sen Anlat Karadeniz 39. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı - Nefes kayıplara karışıyor

Sen Anlat Karadeniz 39. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen ve her bölümüyle reytinglere damgasını vuran dizisinden ikinci fragman geldi. Hayranlarının merakla izlediği başarılı dizinin yeni bölümü yine nefes kesecek. Fragmanıyla heyecan dolu bir bölümün sinyalini de veren Sen Anlat Karadeniz 39. bölümde neler olacak? Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Sen Anlat Karadeniz 39. yeni bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz... İşte tüm detaylar!

Sen Anlat Karadeniz 39. bölümüyle evlerinize konuk oluyor! Nefes kesen bölümleriyle izleyenleri ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünde heyecan ve aksiyon yine devam ediyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 39. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tahir Vedat'ı vurur ve tutuklanır. Vedat ölümle pençeleşirken, Tahir geride bıraktıklarını düşünmektedir. Şimdi sevdalarına sahip çıkma sırası Nefes'tedir.

Vedat'tan kurtulamayacağını anlayan Nefes, ailesi için kendini feda eder ve kayıplara karışır. Nefes ve Yiğit artık dış dünyanın tehlikeleriyle karşı karşıyadır.

Nefes'in mektubunu alan Tahir hapishaneye nakledilirken kaçmayı başarır. Şimdi bir de kanun kaçağı olan Tahir, oğlunu ve sevdasını bulmadan dönmemeye kararlıdır.

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