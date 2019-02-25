Sen Anlat Karadeniz 42. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı - Tıkla izle!

Sen Anlat Karadeniz 42. yeni bölümün ikinci fragmanının yayınlanması izleyenlerin heyecanını arttırdı. Aksiyon ve dram sahneleriyle izleyenleri ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünde neler olacak? SAK dizisinin yeni bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz!

SEN ANLAT KARADENİZ 41. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Nefes, Tahir'in hapisten kaçtığını öğrenir. Sevdiği adamın ömür boyunca kaçak yaşamasını istemeyen Nefes bir seçim yapmak zorundadır.

Yanlış evliliğe izin yok!

Murat Nazar'ı kaçırır. Nazar'ı Murat'ın sırtında Kaleli Konak'ın kapısında gören Saniye, Tahir'den sonra bir oğlunun daha yanlış bir evlilik yapmasına izin vermeyecektir.

Tahir, Nefes ve Yiğit'i bulmayı başarır. Tahir birlikte yeni bir hayatın hayalini kurarken, Nefes sevdası için ayrılığa göğüs germeye razıdır.