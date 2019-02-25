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Sen Anlat Karadeniz 42. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı - Tıkla izle!

Sen Anlat Karadeniz 42. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen dizisi Sen Anlat Karadeniz (SAK) yeni bölümde neler olacak? Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölüm ikinci fragmanı izleyenleri epey heyecanlandırdı. Nefes kesen bölümleriyle izleyenleri ekran başına kilitleyen Sen Anlat Karadeniz 42. yeni bölümde neler olacak? Yeni bölümde Vedat Nefes'in karşısına çıkıyor! Tahir kaçak halde başını dertten kurtarmaya çalışırken bu durum karşısında ne yapacak? Sen Anlat Karadeniz 42. yeni bölüm ikinci fragmanını buradan hemen izleyebilirsiniz. İşte tüm detaylar...

Sen Anlat Karadeniz 42. yeni bölümün ikinci fragmanının yayınlanması izleyenlerin heyecanını arttırdı. Aksiyon ve dram sahneleriyle izleyenleri ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünde neler olacak? SAK dizisinin yeni bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz!

SEN ANLAT KARADENİZ 41. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Nefes, Tahir'in hapisten kaçtığını öğrenir. Sevdiği adamın ömür boyunca kaçak yaşamasını istemeyen Nefes bir seçim yapmak zorundadır.

Yanlış evliliğe izin yok!

Murat Nazar'ı kaçırır. Nazar'ı Murat'ın sırtında Kaleli Konak'ın kapısında gören Saniye, Tahir'den sonra bir oğlunun daha yanlış bir evlilik yapmasına izin vermeyecektir.

Tahir, Nefes ve Yiğit'i bulmayı başarır. Tahir birlikte yeni bir hayatın hayalini kurarken, Nefes sevdası için ayrılığa göğüs germeye razıdır.

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Sen Anlat Karadeniz 42. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı - Tıkla izle!
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