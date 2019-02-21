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Sen Anlat Karadeniz 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Tahir yakalanacak mı?

Sen Anlat Karadeniz 42. son bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin her bölümüyle reytinglere damgasını vuran dizisi Sen Anlat Karadeniz dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünün ardından hemen 42. bölüm fragmanını da yayınladı. Hayranlarının merakla izlediği ve nefes kesen sahneleriyle herkesi ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünde en çok merak edilen ise Tahir'in yakalandı mı? sorusu oldu. Sen Anlat Karadeniz'in 42. bölüm fragmanına damga vuran cümle ise "Beni durdurmak istiyorsan vurabilirsin devrem" oldu.

Sen Anlat Karadeniz 42. son bölüm fragmanı yeni bölümün ardından hemen yayınlandı! Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölümünde neler olacak?

SEN ANLAT KARADENİZ 41. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nefes, Tahir'in hapisten kaçtığını öğrenir. Sevdiği adamın ömür boyunca kaçak yaşamasını istemeyen Nefes bir seçim yapmak zorundadır. Murat Nazar'ı kaçırır. Nazar'ı Murat'ın sırtında Kaleli Konak'ın kapısında gören Saniye, Tahir'den sonra bir oğlunun daha yanlış bir evlilik yapmasına izin vermeyecektir. Tahir, Nefes ve Yiğit'i bulmayı başarır. Tahir birlikte yeni bir hayatın hayalini kurarken, Nefes sevdası için ayrılığa göğüs germeye razıdır.

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