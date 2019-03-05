Sen Anlat Karadeniz 43. yeni bölümden (SAK) ikinci fragmanı yayınlandı - Geçmişten gelen sır!

Sen Anlat Karadeniz 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle bu hafta ekranlara gelecek. Hayranlarının merakla beklediği dizinin yeni bölümünde neler olacak! Aksiyon ve dram sahneleriyle izleyenleri ekran başına kilitleyen Sen Anlat Karadeniz 43. bölüm ikinci fragmanı sizlerle...

SEN ANLAT KARADENİZ 43. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Vedat, Nefes'i ve Yiğit'i kaçırır. Nefes'e eski günlerini yaşatmak isteyen Vedat, beklemediği bir direnişle karşılaşacaktır.

Tahir'in babasının Deli Tahir olduğu haberi Kaleli Konak'a bomba gibi düşer. Saniye şimdi evlatlarına hesap vermek zorundadır.

Tahir, Yiğit'in yardımıyla Nefes'i kurtarmayı başarır. Hayalini kurdukları mutluluğa sonunda kavuşan üçlü yeni bir hayata adım atmaya hazırken, Tahir'in geçmişinden gelen sır bu mutluluğa gölge düşürecektir.

SEN ANLAT KARADENİZ 42. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yiğit, Tahir'in peşinden koşarken Vedat'ın kucağına düşer. Oğlu için harekete geçtiği anda ayağı sakatlanan Nefes'in artık Vedat'a karşı koyması imkansızdır.

Nazar ve Murat'ın elleri Saniye ve Cemil karşısında kenetlenir. Sevdalarına söz geçiremeyen çift birbirine siper olurken, Cemil'in artık Nazar diye bir kızı yoktur.

Tahir, Vedat'ın babasının Fikret olduğunu öğrenir; ancak şimdi kafasında Saniye'ye dair daha büyük bir soru işareti belirmiştir.

Yayın tarihi : 27 şubat çarşamba 2019

Yayın saati : 20.00