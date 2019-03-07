Sen Anlat Karadeniz 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Vedat kalbinden vuruluyor!

Sen Anlat Karadeniz 44. son bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin her bölümüyle reytinglere damgasını vuran ve her çarşamba evlerinize konuk olan dram dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 44. yeni bölüm fragmanı sizlerle...

SEN ANLAT KARADENİZ 43. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vedat, Nefes'i ve Yiğit'i kaçırır. Nefes'e eski günlerini yaşatmak isteyen Vedat, beklemediği bir direnişle karşılaşacaktır. Tahir'in babasının Deli Tahir olduğu haberi Kaleli Konak'a bomba gibi düşer. Saniye şimdi evlatlarına hesap vermek zorundadır. Tahir, Yiğit'in yardımıyla Nefes'i kurtarmayı başarır. Hayalini kurdukları mutluluğa sonunda kavuşan üçlü yeni bir hayata adım atmaya hazırken, Tahir'in geçmişinden gelen sır bu mutluluğa gölge düşürecektir.