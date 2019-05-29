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Sen Anlat Karadeniz 53. son bölüm (sezon finali) fragmanı yayınlandı!

Sen Anlat Karadeniz 53. sezon finali bölümünden fragman yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Sen Anlat Karadeniz nefes kesen bölümleriyle tüm sezon boyunca hayranlarını ekran başına kilitledi. Bu akşam ekranlara gelecek olan sezon finali bölümü fragmanı da izleyenleri epey heyecanlandırdı.

SEN ANLAT KARADENİZ 53. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yangından kurtulmayı başaran Genco, Melek'i susturmakla kalmayıp Kalelilerden intikam almak için kolları sıvar. Kalleşçe bir plan yapıp, Nefes'in radyodaki konuşmasını sürpriz bir silaha çeviren Genco, Kalelilerin itibarını iki paralık etmek için uğraşacaktır.

Melek için işbirliği yapan Nefes ve Hazan sonunda genç kızı konuşturmayı başarırlar. Melek o güne kadar sır gibi sakladığı gerçeği Nefes'le paylaşırken, Melek'in itirafı Genco'nun bu savaştaki ölümcül darbesini hazırlar.

Nefes ve Tahir doğacak çocuklarının hayalini kurarken, bu hayale gölge düşer. Acilen ameliyata girmesi gereken Nefes, Genco tarafından kaçırılır. Hayatta kalmak için zamanla yarışan Nefes, şimdi Genco'nun elinde tutsaktır.

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Sen Anlat Karadeniz 53. son bölüm (sezon finali) fragmanı yayınlandı!
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