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Sen Anlat Karadeniz 60. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı!

Sen Anlat Karadeniz 60. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı! Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Sen Anlat Karadeniz bu akşam yepyeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hayranlarının ilgiyle takip ettiği dizinin yeni bölümünde neler olacağı ise merak konusu. Sen Anlat Karadeniz 60. son bölümden ikinci fragmanı buradan hemen izleyebilirsiniz. "Ali'yi kaybettik!"

Birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekilir, hedef tam on ikiden vurulur. Diğer yandan Ali ve Esma da etrafındakilerin desteği ile düğün yapar ve balayı için hazırlanırlar. Aslında Ferhat'a kızgın olan Hazan onun İstanbul'a döndüğünü öğrenir ve bu habere pek sevinmez. Hazan'la vedalaşmadan giden Ferhat geri dönecek midir? Herkesten gizli internette biriyle konuşan Melek ise, konuştuğu kişi ile buluşmak için evden kaçarken, içtiği ilaçların etkisiyle sersemleşen Nilüfer ise merdivenlerden yuvarlanır.
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Sen Anlat Karadeniz 60. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı!
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