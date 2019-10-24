Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm yeni bölüm full izle
ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 61.bölümü ile bu akşam ekranlara geldi. Reyting rekorları kıran dizi Sen Anlat Karadeniz son bölümü yine çok konuşuldu. İşte Sen Anlat Karadeniz 61.bölüm son bölüm tek parça izle
Hazan ve Ferhat, Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır fakat bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacaktır? Önce Nefes ve Tahir sonra da Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca'nın kapısına dayanırlar. Hepsi toplandığında kapı çalar ve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir. Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler.
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