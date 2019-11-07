Web TV Sen Anlat Karadeniz Sen Anlat Karadeniz 63. bölüm tamamı tek parça yayınlandı! Hemen izle

Sen Anlat Karadeniz 63. bölüm tamamı tek parça yayınlandı! Hemen izle

07.11.2019 | 08:08

Televizyon ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz 63. son bölümü ile seyircisiyle buluştu. Nefes kesen son bölümü ile izleyenleri ekranlara kilitleyen dizinin seyircileri, bir yandan da büyük bir üzüntü yaşıyor. Bunun nedeni Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm final bölümü olacak. Dizinin sona ermesiyle birlikte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Sen Anlata Karadeniz 63. son bölüm tek parça olarak yayınlandı. Haberimizden dizinin tamamını izleyebilir ve Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümü fragmanına ulaşabilirsiniz.

Sen Anlat Karadeniz 63. Bölüm izle yeni bölüm izle

Hiçbir şey tesadüf değildir! Fikret'in herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelmiştir. Ve bu güne dek kazandığını düşünenleri büyük bir hüsran beklemektedir. Nikahını yapan Tarık ve Mercan evliliklerinin ilk gecesini baş başa, romantik bir yemekle kutlayacaklardır. Elbette kendilerine yakışır şekilde bir yemektir bu. Diğer yandan Ferhat ve Hazan kendi hayatlarına dair sarsıcı gerçekler ile yüzleşmek üzeredir. Nefes ile Tahir cephesinde ise yepyeni bir masal başlamak üzeredir.

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