Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm final tek parça izle

Türkiye’de televizyon ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 64. yeni bölümü ile bu akşam atv’de seyircisine veda etti. Sen Anlat Karadeniz final bölümü yine izleyenleri ekranlara kilitledi. Dizinin sona ermesinin hemen ardından, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Sen Anlat Karadeniz 64. Final bölümü tek parça olarak yayınlandı. İşte Sen Anlat Karadeniz son bölüm tek parça izle. Sen Anlat Karadeniz final tek parça izle

Sen Anlat Karadeniz 64. Bölüm izle yeni bölüm izle final bölümü izle

Bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidecek bir yer kalmamıştır ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır Fikret, Tahir'e vasiyetini teslim ettikten sonra, geçmişte kalan son bir hesabı kapatmak üzere yola çıkar. Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler… Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır.