Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümü tek parça olarak full izle!

Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümü yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Sen Anlat Karadeniz bu akşam ekranlara gelen nefes kesen bölümüyle final yaptı. Hayranlarının 64. bölüm boyunca ilgiyle takip ettiği dizi Sen Anlat Karadeniz dizisinde neler oldu? Her hafta Çarşamba akşamları evlerinize konuk olan nefes kesen dizi Sen Anlat Karadeniz 64. son final bölümünü buradan hemen tek parça olarak izleyebilirsiniz. İşte tüm detaylar... Aşkın karşısında hiçbir şey duramaz.

Atv'nin en sevilen ve her bölümüyle reytinglere damga vuran dizisi müthiş bir final yaptı! Sen Anlat Karadeniz 64. son bölümüyle ekranları süsledi. Sevenlerinin karşısına müthiş bir final bölümüyle son kez çıkan Sen Anlat Karadeniz'in final bölümünde neler yaşandı?

SEN ANLAT KARADENİZ 64. BÖLÜM İZLE YENİ BÖLÜM İZLE (FİNAL BÖLÜMÜ İZLE)

Bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidecek bir yer kalmamıştır ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır Fikret, Tahir'e vasiyetini teslim ettikten sonra, geçmişte kalan son bir hesabı kapatmak üzere yola çıkar. Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler… Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır.