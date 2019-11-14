Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümünde; Fikret tüm varlığını Yiğit'e bırakıyor!
Fikret vasiyetnamesini Tahir ve Nefes'e veriyor! Atv'nin dram dizisi Sen Anlat Karadeniz dün akşam ekranlara gelen 64. final bölümüyle ekranlara veda etti.
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