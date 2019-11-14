Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümünde; Genco, ölümle burun buruna geliyor!

Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümü adeta nefes kesti! Aksiyon ve dram sahneleriyle 64 bölüm boyunca ekranlara damgasını vuran Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Sen Anlat Karadeniz'de Genco, ölümle burun buruna geldi! Hanife Nine, Genco’yu öldürmek istedi!