Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümünde; Öykü Gürman & Resul Dindar - Sarıl Bana

Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümünde Öykü Gürman & Resul Dindar'ın Sarıl Bana performansı izleyenleri duygulandırdı...

"Sarıl bana, tenim sende soğumadan,"Sarıl bana, yüreğim kurumadan.Sarıl bana, gözlerim kapanmadan,Sarıl bana, sarıl da...Sarıl bana, sarıl da..."