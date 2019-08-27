Sen Anlat Karadeniz'in ne zaman başlayacağı açıklandı! Sen Anlat Karadeniz'den muhteşem başlangıç...

ROMANYA BASINI SEN ANLAT KARADENİZ'E BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Son yılların reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisi yakın zamanda Romanya ekranlarında izleyenleriyle buluşacak. Birçok ülkede satışı gerçekleşen dizi için Romanya'nın özel bir durumu var; Romanya, aslında dizinin yurtdışı satışı yapılan ilk ülke.

Geçtiğimiz günlerde Romen kanalının üst düzey yöneticileri ve Romanya basının Sen Anlat Karadeniz setine yaptığı ziyarette renkli görüntüler ortaya çıktı. Dizinin ilk üç bölümünü daha öncesinde izleyen gazeteci ekibi şimdiden oyuncuların yeni hayranları olduklarını belirttiler. 40 kişilik basın ordusu ve kanalın üst düzey yöneticileri oyuncularla fotoğraf çektirirken, Osman Sınav ile röportaj yaptı. Bu proje için büyük bir emek verdiğini anlatan Sınav, "Hazırlık aşamamız bir sene sürdü. İşimizi en iyi şekilde yapabilmek için uğraştık ve sonucunu hep beraber gördük" dedi.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ SEZONA 4 EYLÜL ÇARŞAMBA AKŞAMI MERHABA DİYECEK.