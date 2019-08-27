Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Sen Anlat Karadeniz'in ne zaman başlayacağı açıklandı! Sen Anlat Karadeniz'den muhteşem başlangıç...

heyecanla beklenen Sen Anlat Karadeniz 54. Bölüm ile atv ekranına dönüyor. Sen Anlat Karadeniz 4 Eylül Çarşamba akşamı başlıyor! Sen Anlat Karadeniz Emine Bulut mesajlı yeni bölümü ile başlıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz'in sezonun ilk bölümü olan 54. bölüm fragmanı... "Bugün bir kadın daha öldü, öldürüldü!"

ROMANYA BASINI SEN ANLAT KARADENİZ'E BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Son yılların reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisi yakın zamanda Romanya ekranlarında izleyenleriyle buluşacak. Birçok ülkede satışı gerçekleşen dizi için Romanya'nın özel bir durumu var; Romanya, aslında dizinin yurtdışı satışı yapılan ilk ülke.

Geçtiğimiz günlerde Romen kanalının üst düzey yöneticileri ve Romanya basının Sen Anlat Karadeniz setine yaptığı ziyarette renkli görüntüler ortaya çıktı. Dizinin ilk üç bölümünü daha öncesinde izleyen gazeteci ekibi şimdiden oyuncuların yeni hayranları olduklarını belirttiler. 40 kişilik basın ordusu ve kanalın üst düzey yöneticileri oyuncularla fotoğraf çektirirken, Osman Sınav ile röportaj yaptı. Bu proje için büyük bir emek verdiğini anlatan Sınav, "Hazırlık aşamamız bir sene sürdü. İşimizi en iyi şekilde yapabilmek için uğraştık ve sonucunu hep beraber gördük" dedi.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ SEZONA 4 EYLÜL ÇARŞAMBA AKŞAMI MERHABA DİYECEK.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Sen Anlat Karadeniz'in ne zaman başlayacağı açıklandı! Sen Anlat Karadeniz'den muhteşem başlangıç...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN