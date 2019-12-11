"30 altı 30" projesi ödül töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan önemli açıklamalar

Forbes Türkiye'nin 30 yaşın altındaki gelecek vadeden, bulunduğu sektörde öne çıkmış, lider konumuna gelmiş, fark yaratmış gençlerin seçilerek ödüllendirilmesine yönelik ilk defa gerçekleştirdiği "30 Altı 30" projesinde finale kalanlar için T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının Ankara'daki yerleşkesinde ödül töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan önemli açıklamalar.