Web TV Spor "30 altı 30" projesi ödül töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan önemli açıklamalar

"30 altı 30" projesi ödül töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan önemli açıklamalar

11.12.2019 | 12:09

Forbes Türkiye'nin 30 yaşın altındaki gelecek vadeden, bulunduğu sektörde öne çıkmış, lider konumuna gelmiş, fark yaratmış gençlerin seçilerek ödüllendirilmesine yönelik ilk defa gerçekleştirdiği "30 Altı 30" projesinde finale kalanlar için T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının Ankara'daki yerleşkesinde ödül töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan önemli açıklamalar.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

24:07
"30 altı 30" projesi ödül töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan önemli açıklamalar 11.12.2019 | 12:09
03:47
Hacı Sabancı'nın Beşiktaş sevgisi şaşırttı! 10.12.2019 | 15:05
07:34
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'dan A Spor'a özel çarpıcı açıklamalar! 09.12.2019 | 18:48
01:00
Böyle motivasyon konuşması görülmedi! 06.12.2019 | 14:10
01:27
Mustafa Cengiz: ''Keşke Sneijder ve Drogba olsa!'' 06.12.2019 | 14:08
02:27
Abdullah Avcı'dan Caner Erkin açıklaması 05.12.2019 | 23:25
00:53
Beşiktaş'ın 18'lik stoperi Erdoğan Kaya ilk maçında golünü attı 05.12.2019 | 22:31
01:29
Ringde inanılmaz olay! Boksörler aynı anda böyle nakavt oldu! 05.12.2019 | 11:43
00:55
Trabzonspor'dan flaş paylaşım! "Dersimiz futbol derdimiz futbol!" 05.12.2019 | 00:45
01:01
Trabzonsporlu futbolculardan Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi alkışlanacak hareket! 04.12.2019 | 21:15
00:59
Fatih Altaylı, Hande Sarıoğlu ile tartıştı stüdyoyu terk etti 04.12.2019 | 15:15
04:21
Fenerbahçe 4 - 0 İstanbulspor MAÇ ÖZETİ (Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur İlk Maçı) 04.12.2019 | 11:17
02:47
Süper Lig'de yayıncı kuruluşunun yayın yasağına tepkiler büyüyor... Tartışmalı pozisyonların yayın yasağına protesto! 04.12.2019 | 10:44
00:57
Fenerbahçe 4-0 İstanbulspor... 88' Zajc 03.12.2019 | 23:01
00:47
Fenerbahçe 3-0 İstanbulspor... 71' Vedat Muriqi 03.12.2019 | 23:01
00:51
Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor... 16' Ferdi Kadıoğlu 03.12.2019 | 23:02
00:35
Fenerbahçe 1-0 İstanbulspor... 15' Deniz Türüç 03.12.2019 | 23:02
00:38
Katarlı futbolcudan gol sonrası asker selamı! 03.12.2019 | 16:55
00:38
Katarlı futbolcudan asker selamı! 03.12.2019 | 16:21
08:47
Türkiye'nin gururları! Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonları yurda döndü 02.12.2019 | 22:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN