Aboubakar: ''Fikret Orman yüzünden Beşiktaş'a gitmedim!''
Porto forması giyen Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a transferiyle ilk kez konuştu."Beşiktaş'a gidecektim. Ancak, Beşiktaş başkanının davranışları beni rahatsız ve mutsuz etti."Dürüst olmam gerekirse, Beşiktaş'a geri dönmeyi hiç istemiyordum." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
11:15
Fenerbahçe'de Durmisi sesleri! 20.11.2019 | 11:26
10:04
Aboubakar: ''Fikret Orman yüzünden Beşiktaş'a gitmedim!'' 20.11.2019 | 11:25
10:16
Fenerbahçe'den Pedro bombası! 20.11.2019 | 11:24
10:17
Falcao'ya Beckham kancası! 20.11.2019 | 11:23
10:17
Falcao, gidiyor mu? Beckham, Falcao'yı istiyor! 20.11.2019 | 10:55
10:13
10:23
Fenerbahçe, 6 haftada kaç puan toplar? 19.11.2019 | 16:15
10:24
Galatasaray neden gol atamıyor? 19.11.2019 | 16:14
10:07
Galatasaray'da Ocak'ta neler olacak? 19.11.2019 | 16:14
10:06
Onyekuru, Galatasaray'a gelmek istiyor! 19.11.2019 | 16:13
10:25
Beşiktaş'ın Emre Kılınç ısrarı 19.11.2019 | 12:28
10:15
Abdullah Avcı'dan transfer müjdesi 19.11.2019 | 12:25
10:11
Turgay Demir: ''Trabzonspor, Şu Anki Kadrosuyla Şampiyon Olamaz!'' 18.11.2019 | 16:42
02:10
Naim Süleymanoğlu (Cep Herkülü) ölüm yıldönümünde rahmetle anılıyor! 18.11.2019 | 14:19
00:36
10:07
02:10
Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nu ölüm yıldönümünde rahmetle anıyoruz... 18.11.2019 | 10:13
03:05
Andora: 0 - Türkiye: 2 Maç özeti tüm goller (18 Kasım Pazar) 18.11.2019 | 09:31
09:14
Milliler Andorra ile maçın oynanacağı stada hareket etti 17.11.2019 | 21:53
01:57
Kırmızı kartı gördü, hakeme saldırdı 17.11.2019 | 18:31