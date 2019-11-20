Aboubakar: ''Fikret Orman yüzünden Beşiktaş'a gitmedim!''

Porto forması giyen Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a transferiyle ilk kez konuştu."Beşiktaş'a gidecektim. Ancak, Beşiktaş başkanının davranışları beni rahatsız ve mutsuz etti."Dürüst olmam gerekirse, Beşiktaş'a geri dönmeyi hiç istemiyordum." dedi.