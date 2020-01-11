Adil Gevrek: Beşiktaş'a yakıştıramadım

BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, A Spor'da Son Sayfa programına canlı yayında bağlanarak, Beşiktaş'ın Guilherme transferine tepki gösterdi. Gevrek, "Transfer konusundaki yaklaşımı Beşiktaş kulübüne yakıştıramadım" ifadelerini kullandı.

Adil Gevrek'in açıklamaları:

"Transferi etik bulmuyorum. Guilherme'ye biz zaten büyük takıma gitmek istediğinde kolaylık sağlayacağımızı söylemiştik. Fakat bu transfer konusundaki yaklaşımı Beşiktaş kulübüne yakıştıramadım."

"Guilherme'nin menajeriyle görüşme yapıldı. Ancak Beşiktaş'ın bizi arayıp müsaade alması lazımdı. Bizi aramadan görüşmeler yapıldıysa hiç etik görmüyorum. Transferi haberlerden duydum."