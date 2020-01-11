Adil Gevrek: Beşiktaş'a yakıştıramadım
BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, A Spor'da Son Sayfa programına canlı yayında bağlanarak, Beşiktaş'ın Guilherme transferine tepki gösterdi. Gevrek, "Transfer konusundaki yaklaşımı Beşiktaş kulübüne yakıştıramadım" ifadelerini kullandı.
Adil Gevrek'in açıklamaları:
"Transferi etik bulmuyorum. Guilherme'ye biz zaten büyük takıma gitmek istediğinde kolaylık sağlayacağımızı söylemiştik. Fakat bu transfer konusundaki yaklaşımı Beşiktaş kulübüne yakıştıramadım."
"Guilherme'nin menajeriyle görüşme yapıldı. Ancak Beşiktaş'ın bizi arayıp müsaade alması lazımdı. Bizi aramadan görüşmeler yapıldıysa hiç etik görmüyorum. Transferi haberlerden duydum."
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:31
Adil Gevrek: Beşiktaş'a yakıştıramadım 11.01.2020 | 00:12
00:57
Emre Bol: Falette konusunda algı yapılıyor, önce izlemek lazım 10.01.2020 | 21:53
00:57
Emre Bol: Comolli'nin şu anda sokağa çıkacak hali yok 10.01.2020 | 21:40
10:22
Galatasaray 3-1 Altay | GENİŞ ÖZET 10.01.2020 | 19:55
10:04
Trabzonspor 1-0 Partizani | ÖZET 10.01.2020 | 19:17
03:30
Jesse Sekidika'dan Fatih Terim sözleri! 10.01.2020 | 18:28
00:48
GOL | Trabzonspor 1-0 FK Partizani 10.01.2020 | 16:35
03:32
Galatasaray kafilesi Antalya'da coşkuyla karşılandı! İşte görüntüler 10.01.2020 | 12:51
03:23
Fenerbahçe'de Damien Comolli ile yollar ayrılıyor mu? 09.01.2020 | 21:18
01:08
Ryan Babel İstanbul'dan ayrılıyor! İşte ilk görüntüler... 09.01.2020 | 18:45
00:35
Tedavisini Almanya'da sürdüren Abdulkadir Ömür, kampı ziyaret etti 09.01.2020 | 18:24
01:50
Gençlerbirliği'nden Joe Hart harekatı! Joe Hart kimdir? 09.01.2020 | 15:19
04:37
Beşiktaş'ta Adem Ljajic sakatlandı 09.01.2020 | 12:21
07:21
Okan Buruk'tan Arda Turan açıklaması 08.01.2020 | 21:49
02:23
Trabzonspor'da Kerem Baykuş sakatlık geçirdi! 08.01.2020 | 17:13
46:23
İKİNCİ YARI | Trabzonspor 0-0 Bursaspor 08.01.2020 | 16:41
46:27
İLK YARI | Trabzonspor 0-0 Bursaspor 08.01.2020 | 16:40
02:46
Fenerbahçe, Simon Falette transferini bitirdi! İmzalar bugün atılacak 07.01.2020 | 21:51
02:41
Fenerbahçe'de Adil Rami ayrılmak istiyor 07.01.2020 | 20:10
22:37
Beşiktaşlı Burak Yılmaz: Transfer teklifi aldım ama... 07.01.2020 | 16:28