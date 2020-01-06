Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavililerin Antalyaspor kampında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yeni transfer Badou Ndiaye ile ilgili konuşan Ağaoğlu, "Ndiaye takıma çok katkı verecek bir oyuncu" ifadelerini kullanırken transfer dönemi için ise "Takımın çok fazla transfere ihtiyacı yok" dedi.
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