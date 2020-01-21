Ali Koç: Cumhurbaşkanımız bu konulara çok hakim
Fenerbahçe başkanı Ali Koç, TRT Spor yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mali konular hakkında önemli detaylar veren Koç, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili sözlerine değindi ve "Cumhurbaşkanımız bu konulara çok hakim. 'Bizi bulaştırmayın bu işlere. Oturun orta noktayı bulun. Siyaseti karıştırmayın' dedi. Cumhurbaşkanımız futbol siyasete, siyaset futbola karışsın istemiyor" ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:24
Ali Koç: Cumhurbaşkanımız bu konulara çok hakim 21.01.2020 | 00:47
02:26
Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması 21.01.2020 | 00:39
01:21
Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan Avrupa açıklaması 21.01.2020 | 00:31
00:26
Ali Koç: Fenerbahçe olarak biz de bittik 21.01.2020 | 00:05
04:04
Ali Koç: Devletimizin attığı bu adıma destek olunmalı 20.01.2020 | 23:17
00:40
Sinan Gümüş resmen Antalyaspor'da! 20.01.2020 | 15:11
01:55
Erman Toroğlu: Ben bu pozisyona penaltı vermem 19.01.2020 | 22:38
00:47
Erman Toroğlu: Şampiyonluğu Sivasspor, Başakşehir ve Trabzonspor hak ediyor 19.01.2020 | 21:52
00:38
Fatih Terim'den flaş Muriç yanıtı! 19.01.2020 | 21:20
02:21
Trabzonsporlu Serkan Asan'dan duygusal açıklama! 19.01.2020 | 19:59
28:19
Smaç yarışmasının galibi Onuralp Bitim 19.01.2020 | 17:25
22:33
Üç sayı yarışmasının kazananı Melih Mahmutoğlu oldu 19.01.2020 | 17:15
01:28
ING All-Star 2020'ye Robinho damgası! 19.01.2020 | 15:40
02:11
00:51
Erman Toroğlu: 4 büyük kulübün hiçbir oyuncusuna bu yüzden ceza veremezler 18.01.2020 | 23:59
01:18
Erman Toroğlu: Vedat Muriqi hakemi zorluyor 18.01.2020 | 22:46
01:58
Erman Toroğlu: Ali Koç ile Ersun Yanal arasında ikinci raunt başlıyor 17.01.2020 | 23:26
02:20
Erman Toroğlu: Ersun Yanal sosyal medya trolleri sayesinde geldi 17.01.2020 | 23:19
02:42
Arda Turan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması 17.01.2020 | 20:12
03:52
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ilk maçlarında atılan tüm goller 16.01.2020 | 23:46