Ali Koç: Devletimizin attığı bu adıma destek olunmalı
Fenerbahçe başkanı Ali Koç, TRT Spor canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koç, "Avrupa'da rekabetçi olabilmemiz için mevcut sorunları çözmemiz lazım. Büyük kulüplerin müthiş kamu borçları var. Bunların da finansal borçlar mantığında yeniden yapılandırılması gerekiyor. Muhalefetin de buna destek olması lazım. Devletimizin attığı bu adıma destek olunmalı. Başka türlü bu iş yürümez." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:26
Ali Koç: Fenerbahçe olarak biz de bittik 21.01.2020 | 00:05
04:04
Ali Koç: Devletimizin attığı bu adıma destek olunmalı 20.01.2020 | 23:17
00:40
Sinan Gümüş resmen Antalyaspor'da! 20.01.2020 | 15:11
01:55
Erman Toroğlu: Ben bu pozisyona penaltı vermem 19.01.2020 | 22:38
00:47
Erman Toroğlu: Şampiyonluğu Sivasspor, Başakşehir ve Trabzonspor hak ediyor 19.01.2020 | 21:52
00:38
Fatih Terim'den flaş Muriç yanıtı! 19.01.2020 | 21:20
02:21
Trabzonsporlu Serkan Asan'dan duygusal açıklama! 19.01.2020 | 19:59
28:19
Smaç yarışmasının galibi Onuralp Bitim 19.01.2020 | 17:25
22:33
Üç sayı yarışmasının kazananı Melih Mahmutoğlu oldu 19.01.2020 | 17:15
01:28
ING All-Star 2020'ye Robinho damgası! 19.01.2020 | 15:40
02:11
00:51
Erman Toroğlu: 4 büyük kulübün hiçbir oyuncusuna bu yüzden ceza veremezler 18.01.2020 | 23:59
01:18
Erman Toroğlu: Vedat Muriqi hakemi zorluyor 18.01.2020 | 22:46
01:58
Erman Toroğlu: Ali Koç ile Ersun Yanal arasında ikinci raunt başlıyor 17.01.2020 | 23:26
02:20
Erman Toroğlu: Ersun Yanal sosyal medya trolleri sayesinde geldi 17.01.2020 | 23:19
02:42
Arda Turan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması 17.01.2020 | 20:12
03:52
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ilk maçlarında atılan tüm goller 16.01.2020 | 23:46
02:22
Anthony Nwakaeme tartışmalara son verdi! İşte isminin doğru telafuzu 16.01.2020 | 23:01
00:54
Anthony Nwakaeme'nin müthiş şutu direği salladı 16.01.2020 | 21:37
02:43
Volkan Demir: Comolli istifa etmemiş ettirilmiştir 16.01.2020 | 13:33