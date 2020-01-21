Ali Koç: Fenerbahçe olarak biz de bittik

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, TRT Spor canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. "İnşallah bu şartlar değişir, çünkü bu şartlar uzun vadede iyi niyetli yapmak isteyen insanlara da zarar verir" diyen Koç, ""Benim de tuzum kuru diye bir durum yok Fenerbahçe olarak biz de bittik" şeklinde konuştu.