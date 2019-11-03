Web TV Spor Ali Koç ile Zekeriya Alp'in ticari ilişkisi doğru mu?

Ali Koç ile Zekeriya Alp'in ticari ilişkisi doğru mu?

03.11.2019 | 15:45

61.saat.com’un haberine göre Trabzonspor'un dün akşam Göztepe'ye kötü hakem yönetimiyle 1 - 0 mağlup olmasının ardından Trabzonsporlu taraftarlar MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında olduğu iddia edilen ticari ilişkiyi tartışıyor. Bu iddia ilk olarak 25 Ağustos'ta yayınlanan Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar tarafından ortaya atılmıştı.

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