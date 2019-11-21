Ali Şen'den flaş açıklama: Ali Koç gider!
Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Ali Şen, Fenerbahçe taraftarlarını çok iyi tanıyan biri olarak, bu sezon Fenerbahçe şampiyon olamazsa Ali Koç’la devam edeceklerini sanmıyorum.” dedi.
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